У Гройсмана визнали заслуги Колеснікова, який запустив «Хюндай»



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Hyundai Rotem HRCS2

Компанія Hyundai Rotem готова до подальшої співпраці з Україною, каже Омелян

Колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков вчинив правильно, коли незважаючи на критику запровадив в Україні швидкісний рух залізничним транспортом за допомогою поїздів південнокорейської компанії Hyundai Rotem. Про це заявив діючий міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, не дивлячись на критику цих поїздів на початку запровадження руху, згодом вони полюбилися українцям.

«Це складно в будь-якій країні, в Україні особливо, бо будь-яку інновацію у нас сприймають, як «а навіщо воно треба?». Згадайте дописи тоді ще в «Однокласниках» щодо «Хюндаїв»: «а ми хочемо в потягу спати», «ми не хочемо сидіти», «вони ламаються і погані». А зараз «Хюндай» - найулюбленіший транспорт. Тут Колесніков був абсолютно правий, і він молодець, що переламав ситуацію і не звертав увагу на критику», - сказав він.

Омелян розповів, що компанія Hyundai Rotem готова до подальшої співпраці з Україною, проте зазначив про існування питання готовності до такої співпраці самої «Укрзалізниці». За словами міністра, про плани щодо подальші закупівлі поїздів Hyundai «розмови йдуть, але дуже кволі».

Очільник міністерства також зауважив, що українська сторона ще виплачує кредит, за який було придбано поїзди Hyundai Rotem.

«Цей кредит ще виплачується. З ним проблем немає, але це суттєве боргове навантаження на «Укрзалізницю», тому що кредит взято у валюті. Після девальвації гривні це навантаження стало більш відчутним. Якби девальвації не було, то швидкісні перевезення були б вже рентабельними», - підкреслив Омелян.

Зазначимо, в рамках підготовки до Євро-2012 «Укрзалізниця» закупила 10 двосистемних електропоїздів HRCS2 виробництва компанії Hyundai Rotem.

Перші шість рухомих складів введені в експлуатацію 27 травня 2012 року. Інші чотири поїзди доставлені в Україну протягом липня — серпня 2012 року.

В період експлуатації та під час випробувань поїздів у міжміському сполученні, електропоїзди HRCS2 зазнавали численних поломок, що призводили до порушення графіку руху поїздів і були висвітлені у ЗМІ. Зокрема, 5 квітня 2012 року ЗМІ повідомили про пошкодження поїзда під час проведення ходових випробувань на залізничній ділянці Харків — Полтава. Через зіткнення з пероном однієї із станцій на золочівському напрямку, поїзд розпоров кузов і двері. Причиною цього інциденту став негабаритний винос корпусу HRCS2 під час проїзду кривої по роз'їзду. У зимовий період, електропоїзд виявилися особливо ненадійним, через часті поломки пантографа та бортового комп'ютера.

13 лютого 2014 року «Укрзалізниця» повідомила, що через виявлену технічну несправність в одному з поїздів, компанія Hyundai Rotem, спільно з Українською залізничною швидкісною компанією, вирішили задля безпеки пасажирів тимчасово призупинити експлуатацію всіх 10 поїздів. До кінця липня 2014 року було проведено модернізацію усіх електропоїздів. Ремонтні роботи відбувались за рахунок виробника в рамках гарантійного обслуговування.