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    Економіка та фінанси

    У Харкові міська влада відмовилася знижувати ціни на проїзд всупереч рішенню суду

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    Мер Харкова запевнив, що ціни на проїзд знижувати не буде - У Харкові міська влада відмовилася знижувати ціни на проїзд всупереч рішенню суду
    Мер Харкова запевнив, що ціни на проїзд знижувати не буде

    Суд призупинив рішення мерії про підвищення цін на проїзд в громадському транспорті

    У Харкові в середу, 20 лютого, продовжують діяти підвищені тарифи на проїзд в метро і наземному електротранспорті, незважаючи на рішення суду про їхнє призупинення. Про це повідомив депутат міської ради Ігор Черняк на своїй сторінці у Facebook.

    Черняк зазначив, що таким чином міська влада порушує відразу два рішення суду.

    У свою чергу мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що ще не отримав рішення суду. Однак, на питання, чи залишаться чинними встановлені виконкомом тарифи, з урахуванням рішення суду, сказав: «Так».

    Як повідомлялося 19 лютого Харківський окружний адміністративний суд за позовом активістів тимчасово скасував рішення виконкому Харківської міської ради про підвищення тарифів на проїзд в метрополітені, трамваях і тролейбусах. Згідно з рішенням суду, що набуває чинності відразу після проголошення, вартість проїзду в метрополітені з 20 лютого повинна була повернутися до п'яти грн, в трамваях і тролейбусах - до чотирьох грн.

    Раніше повідомлялося, що активісти у Харківському метрополітені протестували проти подорожчання проїзду.

    У Львові подорожчав проїзд в маршрутках з п'яти до семи гривень.

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