У Криворіжсталі офіційно підтвердили, що закуповують вугілля в Росії

Загалом у 2017 році Україна збільшила закупівлі вугілля за кордоном майже вдвічі порівняно з 2016-м

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) після блокади надходжень сировини з тимчасово непідконтрольної Україні зони збільшив його імпорт, в тому числі з Російської Федерації, з метою недопущення зупинки підприємства. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, наявному в



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Загалом у 2017 році Україна збільшила закупівлі вугілля за кордоном майже вдвічі порівняно з 2016-м

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) після блокади надходжень сировини з тимчасово непідконтрольної Україні зони збільшив його імпорт, в тому числі з Російської Федерації, з метою недопущення зупинки підприємства.

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, наявному в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна», «у зв'язку з підвищеним інтересом преси до забезпечення виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» необхідною сировиною».

При цьому наголошується, що всі підприємства металургійної галузі України, в тому числі «ArcelorMittal Кривий Ріг», використовують як сировину вугілля і кокс певних марок у коксохімічному виробництві, агломерації, а також на установках пиловугільного вдування в доменному виробництві. Нестабільність поставок вугілля несе загрозу виробничої діяльності всіх підприємств ГМК.

У коментарі уточнюється, що в березні 2017 року «ArcelorMittal Кривий Ріг» поряд з багатьма іншими підприємствами галузі висловило стурбованість можливими негативними наслідками блокади залізничного сполучення на сході України. Наслідком блокади стало припинення співпраці всіх підприємств ГМК, в тому числі «ArcelorMittal Кривий Ріг», з підприємствами-постачальниками вугілля з окупованих територій, які працювали в українській юрисдикції в повній відповідності із законодавством країни.

«Наше підприємство, як і інші аналогічні виробники галузі, що знаходяться на підконтрольній Україні території, одразу відчули нестачу вугілля марок АШ і АС, які є критичною сировиною для агломераційного і металургійного виробництв. Запаси цих сировинних матеріалів швидко закінчилися, і компанія була змушена наростити частку імпорту з різних країн. На даний час для забезпечення виробництва «ArcelorMittal Кривий Ріг» імпортує вугілля і кокс з Польщі, Чехії, Казахстану, США, Канади, Колумбії, Австралії, Китаю, а також з Росії», - констатується в коментарі меткомбінату.

У ньому наводяться дані Державної фіскальної служби: всього в 2017 році Україна збільшила закупівлі вугілля за кордоном майже вдвічі в порівнянні з 2016-м. Більше половини від усього обсягу припали на РФ.