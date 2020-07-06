У Лондоні знайшли картину Рубенса вартістю $3,5 млн фунтів
Картина буде виставлена на аукціон Sotheby's 29 липня
Полотно «Портрет Леді» було знайдене в дуже брудному стані під шаром пилу і старого лаку
У Лондоні виявили картину фламандського художника Пітера Пауля Рубенса.
Про це повідомляється на офіційній сторінці аукціонного дому Sotheby's в Instagram.
Відзначається, що полотно під назвою «Портрет Леді» було знайдене в дуже брудному стані під шаром пилу і старого лаку. Співробітники аукціонного дому Sotheby's попередньо оцінили роботу в 3,5 млн фунтів стерлігів.
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Unknown for much of the past century, this beautiful three-quarter length portrait of a young woman by Sir Peter Paul Rubens has only recently emerged from a private collection, having been last exhibited at the Royal Academy in London in 1902. Only one of a handful of female portraits by the great Flemish master to come to the market in a generation, the portrait will be one of the highlights of our pioneering cross-category Evening Sale on 28 July. Link in bio for further highlights from the sale. #SothebysMasters #Rubens
«Портрет Леді» був написаний Рубенсом в XVII столітті і протягом 139 років знаходився в приватній колекції. Фахівці припускали, що полотно могло бути створене помічником художника, але дослідження підтвердило його достовірність.
Картина буде виставлена на аукціон Sotheby's 29 липня.
Раніше у Шотландії знайшли картину Рубенса, що вважалася зниклою протягом 400 років.