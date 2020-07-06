У Лондоні знайшли картину Рубенса вартістю $3,5 млн фунтів



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Картина буде виставлена на аукціон Sotheby's 29 липня

Полотно «Портрет Леді» було знайдене в дуже брудному стані під шаром пилу і старого лаку

У Лондоні виявили картину фламандського художника Пітера Пауля Рубенса.

Про це повідомляється на офіційній сторінці аукціонного дому Sotheby's в Instagram.

Відзначається, що полотно під назвою «Портрет Леді» було знайдене в дуже брудному стані під шаром пилу і старого лаку. Співробітники аукціонного дому Sotheby's попередньо оцінили роботу в 3,5 млн фунтів стерлігів.

«Портрет Леді» був написаний Рубенсом в XVII столітті і протягом 139 років знаходився в приватній колекції. Фахівці припускали, що полотно могло бути створене помічником художника, але дослідження підтвердило його достовірність.

Картина буде виставлена на аукціон Sotheby's 29 липня.

Раніше у Шотландії знайшли картину Рубенса, що вважалася зниклою протягом 400 років.