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    Економіка та фінанси

    У Львівській області запустили промислову лінію з вирощування саджанців дерев

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    <p>Одразу з конвеєрної лінії сіянці потрапляють у парники</p> <div></div> - У Львівській області запустили промислову лінію з вирощування саджанців дерев

    Одразу з конвеєрної лінії сіянці потрапляють у парники

    Вартість цього проекту — майже 80 млн грн

    На Львівщині запустили промислову лінію з вирощування саджанців із закритою кореневою системою на основі шведської компанії ВСС — визнаного лідера з виробництва устаткування для лісових насіннєвих центрів. Про це пише Голос України.

    Технологія дозволить вирощувати до 15 мільйонів саджанців щороку.

    Вартість цього проекту — майже 80 млн грн. Майже 49 млн грн виділили львівські лісгоспи, 16,5 млн грн — обласна рада. На кінцевому етапі розвитку лісового селекційно-насіннєвого центру у Брюховичах сподіваються отримати ще 22 млн грн від екологічного фонду, бо лісонасіннєвий завод зможе забезпечувати саджанцями всю Західну Україну та інші регіони.

    Введена в експлуатацію роботизована лінія забезпечує високу схожість насіння із закритою кореневою системою, може служити до 20 років.

    Одразу з конвеєрної лінії сіянці потрапляють у парники, а через півтора місяця — на поля дорощування. Якщо дозволяє погода, насіння можна висаджувати тричі на рік.

    Перша лінія з автоматизованого посіву лісового насіння для вирощування саджанців із закритою кореневою системою дає за зміну майже 300 тис. штук касет з сіянцями.

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