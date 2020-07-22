Керівник нового міністерства пообіцяв створити пів мільйона робочих місць



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Олег Уруський назвав стратегічною лише одну галузь - оборонно-промисловий комплекс

Олег Уруський не назвав галузі, де будуть створюватися робочі місця

Керівник майбутнього Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пообіцяв створити «в стратегічних галузях промисловості» пів мільйона робочих місць до 2024 року року. Про це йдеться в проекті даної Постанови, пише StateWatsh.

Зазначається, що Уруський не сказав, які саме галузі будуть називатися стратегічними.

«У документі зазначена лише одна галузь – це оборонно-промисловий комплекс», - йдеться у повідомленні громадської організації.

Також серед короткострокових та середньострокових впливів Олег Уруський виділив такі:

Значне збільшення бюджетних надходжень та зборів до державних фондів з 2021 року. Щорічне збільшення відрахувань до державного бюджету у розмірі орієнтовно від 3 млрд грн за рахунок додаткового мультиплікаційного ефекту в стратегічних галузях промисловості з 2021 року. Зростання ВВП до 5% щороку Збільшення частини обробних галузей у загальній структурі економіки до 20% до 2024 року

Голова громадської організації StateWatch Гліб Канєвський вважає те, що новий міністр обіцяє залучення пів мільйона осіб в стратегічні галузі промисловості без чіткого визначення таких галузей, і Кабмін голосує за це, говорить про те, що до утворення нового відомства на Грушевського підійшли цілком формально.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 липня, Кабінет міністрів України затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Керівником новго міністерства став Олег Уруський, якого Верховна Рада 16 липня призначила на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.