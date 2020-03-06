Міністр соцполітики планує терміново взятися за підвищення пенсій



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Першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій, - Лазебна

Міністр соцполітики Марина Лазебна доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей. Про це вона сказала під час першої зустрічі з колективом міністерства, інформує пресслужба відомства.

«Прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни», - зазначила Лазебна.

За її словами, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Міністр доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.

Марина Лазебна у 2013 - 2014 роках очолювала Державну службу зайнятості, з 2015 до 2019 року працювала в проєкті “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. З серпня до жовтня 2019 року була головою Державної соціальної служби, 4 березня 2020 року призначена на посаду міністра соціальної політики.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 березня, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій.

Нагадаємо, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.