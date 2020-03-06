Міністр соцполітики назвала кількість українців, які отримають індексовані пенсії



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Близько 11 мільйонів пенсіонерів у цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії, пообіцяла Лазебна

Підвищення пенсій буде здійснене протягом року, запевнила міністр

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що всі пенсіонери цьогоріч обов'язково отримають індексовані пенсії.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Близько 11 мільйонів пенсіонерів у цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення буде здійснене протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня»,- сказала Лазебна.

Раніше сьогодні міністр соцполітики Марина Лазебна доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей.

Як повідомлялося, 6 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій.

Нагадаємо, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.