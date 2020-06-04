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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку назвали дату появи іпотеки під 10% річних

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    Для іпотеки під 10% банкам необхідно знизити депозитні ставки, - перша заступниця голови НБУ - У Нацбанку назвали дату появи іпотеки під 10% річних
    Для іпотеки під 10% банкам необхідно знизити депозитні ставки, - перша заступниця голови НБУ

    Іпотека під 10% річних може з'явитися вже наприкінці цього року, якщо всі карантинні обмеження будуть зняті, - Рожкова

    Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, через пандемію коронавірус і карантин терміни появи іпотеки під 10% річних зсуваються на кінець 2020 року. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

    «Для відновлення іпотеки потрібна прозорість на ринку нерухомості та платоспроможний позичальник. Тому багато залежить від того, яким буде вихід з карантину. Якщо до кінця другого кварталу всі обмеження будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то до кінця року ми можемо говорити про запуск іпотеки», – пояснила Рожкова.

    Перша заступниця голови НБУ наголосила, що для іпотеки під 10% банкам необхідно знизити депозитні ставки.

    «Другий важливий момент – це ціна. Якщо банки правильно збудують свою процентну політику, то ціна ресурсу може до кінця року знизитися так, що іпотека під 10% стане реальністю. Це дуже гарна ставка. Були часи, коли валюта кредитувалася під 12%», – впевнена перша заступниця голови НБУ.

    Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

    До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.

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    Національний банк банки бізнес карантин Катерина Рожкова коронавірус
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