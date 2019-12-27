У Нацбанку озвучили вимоги МВФ для нової кредитної програми



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Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року

Для України співпраця з МВФ – «не питання надання коштів, а сигнал для інвесторів»

Україна має виконати кілька попередніх кроків для «виходу» на раду директорів Міжнародного валютного фонду, підписання меморандуму та отримання грошей.

Про це в інтерв'ю порталу «Мінфін» заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

За її словами, мова йде про ухвалення законопроєкту про ринок землі та проєкту закону №2571 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи», який пропонує зробити неможливим повернення націоналізованого банку попереднім власникам.

«Зрозуміло, що цього року часу в нас уже немає – питання відкладається на наступний рік. Чи є перенесення чимось страшним? Відповідь – ні. Українська економіка виглядає найкращим чином за останні «надцять» років. Усі параметри на відмінному рівні: інфляція, резерви, співвідношення держборгу до ВВП. Міжнародні інвестори дуже уважно дивляться на ці показники. І чим вони кращі, тим дешевше ми можемо позичати гроші. Це означає, що Міністерство фінансів менше витрачає на обслуговування держборгу і дефіцит держбюджету не зростає», – сказала Рожкова.

Вона підкреслила, що для України співпраця з МВФ – не питання надання коштів, а сигнал для інвесторів.

«Це якір для реформ, сигнал для інвесторів. МВФ у посткризових країнах – це як знак якості. Якщо країну кредитує Фонд, значить, вона рухається правильним шляхом, її можна кредитувати, інвестувати в її боргові папери. Далі повинні слідувати реформи, завдяки яким у країну прийдуть прямі іноземні інвестиції. А це вже дасть зростання економіки, робочих місць», – сказала заступниця голови НБУ.

За словами Рожкової, у Нацбанку, Кабміні й Офісі президента є розуміння, що реформи, про які йшлося під час перемовин із МВФ, необхідно проводити.

Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.