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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку озвучили вимоги МВФ для нової кредитної програми

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    Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись&nbsp;не раніше першого кварталу наступного року - У Нацбанку озвучили вимоги МВФ для нової кредитної програми
    Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року

    Для України співпраця з МВФ – «не питання надання коштів, а сигнал для інвесторів»

    Україна має виконати кілька попередніх кроків для «виходу» на раду директорів Міжнародного валютного фонду, підписання меморандуму та отримання грошей.

    Про це в інтерв'ю порталу «Мінфін» заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

    За її словами, мова йде про ухвалення законопроєкту про ринок землі та проєкту закону №2571 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи», який пропонує зробити неможливим повернення націоналізованого банку попереднім власникам.

    «Зрозуміло, що цього року часу в нас уже немає – питання відкладається на наступний рік. Чи є перенесення чимось страшним? Відповідь – ні. Українська економіка виглядає найкращим чином за останні «надцять» років. Усі параметри на відмінному рівні: інфляція, резерви, співвідношення держборгу до ВВП. Міжнародні інвестори дуже уважно дивляться на ці показники. І чим вони кращі, тим дешевше ми можемо позичати гроші. Це означає, що Міністерство фінансів менше витрачає на обслуговування держборгу і дефіцит держбюджету не зростає», – сказала Рожкова.

    Вона підкреслила, що для України співпраця з МВФ – не питання надання коштів, а сигнал для інвесторів.

    «Це якір для реформ, сигнал для інвесторів. МВФ у посткризових країнах – це як знак якості. Якщо країну кредитує Фонд, значить, вона рухається правильним шляхом, її можна кредитувати, інвестувати в її боргові папери. Далі повинні слідувати реформи, завдяки яким у країну прийдуть прямі іноземні інвестиції. А це вже дасть зростання економіки, робочих місць», – сказала заступниця голови НБУ.

    За словами Рожкової, у Нацбанку, Кабміні й Офісі президента є розуміння, що реформи, про які йшлося під час перемовин із МВФ, необхідно проводити.

    Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.

    Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

    Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.

    Мінфін МВФ Національний банк кредит економіка інвестиції ВВП Україна Екатерина Рожкова
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