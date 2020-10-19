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    «Вітаємо! Ви виграли авто!». Нацбанк назвав найпопулярніший вид шахрайства

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    «Вітаємо! Ви виграли авто!». Нацбанк назвав найпопулярніший вид шахрайства

    Аферисти повдомляють жертв про виграш та змушують зробити певні перерахування коштів «за приз»

    Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    Як зазначили у НБУ, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.

    Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

    Особа, передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.

    У Нацбанку радять:

    • Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення - це 100% шахрай.
    • Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.
    • Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.
    До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.
    Нагадаємо, 9 жовтня, правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками.

     

    шахрайство Національний банк гроші телефон пограбування злочин НБУ
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