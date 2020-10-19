«Вітаємо! Ви виграли авто!». Нацбанк назвав найпопулярніший вид шахрайства
Аферисти повдомляють жертв про виграш та змушують зробити певні перерахування коштів «за приз»
Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Як зазначили у НБУ, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.
Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.
Особа, передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.
У Нацбанку радять:
- Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення - це 100% шахрай.
- Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.
- Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.