«Вітаємо! Ви виграли авто!». Нацбанк назвав найпопулярніший вид шахрайства



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Аферисти повдомляють жертв про виграш та змушують зробити певні перерахування коштів «за приз»

Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як зазначили у НБУ, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.

Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

Особа, передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.

У Нацбанку радять:

Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення - це 100% шахрай.

Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.

Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.