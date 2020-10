ЦПК домагається введення санкцій проти Дубінського – ЗМІ



Центр протидії корупції звернувся в міжнародні та українські організації щодо введення персональних санкцій проти депутата «Слуги народу» Олександра Дубінського. Про це повідомляє Апостроф.

«На прикладі кейсу Олександра Дубінського докладно поясню, які інструменти, і правові механізми ми застосовуємо для введення персональних західних санкцій. Спойлер: для кожного фігуранта є індивідуальний підхід, враховуючи його досьє», – йдеться в повідомленні.

Важливим кроком для персональних санкцій в ЦПК вважають – напрямок звернень і заяв в різні контрольні, правоохоронні органи і фінансові установи в Україні та за кордоном.

Йдеться про: звернення до Офісу контролю іноземного стану Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), звернення до прокуратури Словаччини – як вважають в ЦПК, Дубінський сховав у своїй декларації компанію в Словаччині, єдиним власником якої був з березня 2019 до лютого 2020 року, звернення до словацького банку – Дубінський у 2019 році мав 4278 євро на рахунку Tatra Banka as, в ЦПК повідомляють банку, що фінустанова обслуговує громадського діяча з України, який не декларує своє словацьке майно, має необґрунтовані активи, записані на маму і дружину, звернення до українських правоохоронних і контролюючих органів (НАЗК, НАБУ, ОПУ, СБУ про відкриття кримінального провадження за ст. 111, «держзрада») – в ЦПК стверджують, що діяльність Дубінського, який «виходить на пресконференції з агентом Кремля і направляє листи з дезінформацією конгресменів з метою втрутитися у вибори в США», має ознаки «держзради», звернення до українських банків – в ЦПК відправили опис необґрунтованого майна Дубінського, його мами і дружини керівниками підрозділів фінансового моніторингу цих банків. Згідно із законом банки повинні перевіряти джерело стану на рахунках громадських діячів з високим ризиком і членів їх сімей. У разі підозрілих операцій рахунки можуть блокуватися.

Згідно з розслідуванням «Віснику державних закупівель» на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і його мати мають 24 квартири загальною площею 2000 кв.м, земельні ділянки площею 70 соток і 17 авто. Загальна вартість майна складає 2,5 мільйона доларів.

Зазначимо, що нардеп від «Слуги народу» публічно погрожував журналісту, який розслідував його діяльність.

Нагадаємо, що така поведінка нардепа може бути пов’язана з тим, що нещодавно Бігус оприлюднив розслідування про Дубінського.

Журналісти Bihus.info оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, главою медіахолдингу «Вести» і громадянською дружиною міністра доходів і зборів Олександра Клименка в уряді Януковича-Азарова.

Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії «Слуга народу» за участі президента та вищих керівників країни Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах. Він зазначив: якщо «Слуга народу» діятиме однією командою, Кличко «попливе» і «не доживе до виборів». Перед цим нардеп додав: якщо він «чимось або кимось займається», то робить це, «поки людина не помре».