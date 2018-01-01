У Пенсійному фонді порахували збитки від неофіційного оформлення працівників

За даними Держстатистики 3,7 млн осіб, або кожен третій працівник працює без оформлення трудових відносин

Через неформальну зайнятість Пенсійний фонд втрачає понад 30 млрд грн на рік. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України. «Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на рік розрахунково складають понад 30 млрд грн», — йдеться у документі. Зазначається, що за даними



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За даними Держстатистики 3,7 млн осіб, або кожен третій працівник працює без оформлення трудових відносин

Через неформальну зайнятість Пенсійний фонд втрачає понад 30 млрд грн на рік. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.

«Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на рік розрахунково складають понад 30 млрд грн», — йдеться у документі.

Зазначається, що за даними Держстатистики 3,7 млн осіб, або кожен третій працівник працює без оформлення трудових відносин (показник неформальної зайнятості населення становить 23,1%). Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7%), торгівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та транспорті (3,3%).

«За результатами проведеної роботи у 2017 році легалізовано 99,5 тис. робочих місць (що на 95,2 тис. робочих місць менше, ніж у 2016 році). В результаті чого мобілізовано 120,2 млн грн ЄСВ (що на 39,3 млн грн менше, ніж у 2016 році)», — додали у ПФУ.