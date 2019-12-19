Суд скасував колишньому виконувачу обов'язків голови ДФС Продану підозру у відмиванні грошей



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Колишній в иконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан

18 жовтня Печерський районний суд задовольнив відповідну скаргу адвоката Продана і скасував підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу

Суд скасував колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославу Продану повідомлення про підозру у відмиванні 89 млн гривень. Про це йдеться в матеріалах суду.

18 жовтня Печерський районний суд задовольнив відповідну скаргу адвоката Продана і скасував підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу.

На це рішення було подано апеляційну скаргу, проте 5 грудня Київський апеляційний суд залишив рішення Печерського суду без змін.

Як повідомлялось, у березні НАБУ закрило справу про незаконне збагачення колишнього в.о. голови ДФС Продана, при цьому епізод з відмивання ним грошей було передано в Генпрокуратуру.

Як відомо, 4 грудня 2018 року Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

У лютому цього року суд дозволив зняти з Продана електронний браслет.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.

У травні суд скасував арешт трьох квартир колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності.