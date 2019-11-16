У профспілці держслужбовців поскаржились: Скорочення людей в райадміністраціях підриває основи державної служби



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Люди, які прийдуть на держслужбу, будуть розуміти, що з ними можуть повестись так само, як з нинішніми держслужбовцями - голова профспілки держслужбовців

«Інколи приватний роботодавець дає кращі умови, ніж держава», - голова профспілки Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук вважає, що зараз держава не захищає людей, які приходять працювати на державну службу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Піжук зазначив, що теперішнє скорочення людей в райадміністраціях підриває основи самої державної служби.

На думку представника профспілки, люди, які прийдуть на держслужбу, будуть розуміти, що з ними можуть повестись так само, як з нинішніми держслужбовцями.

«Сьогодні ринкові перетворення, на жаль, не пов’язують з їхніми соціальними наслідками, а соціальні проблеми не стали складовою державної політики. Мені боляче про це говорити, але інколи приватний роботодавець дає своїм робітникам кращі умови, ніж держава», - зауважує Піжук.

Голова профспілки держслужбовців нагадав, що, зокрема, колишнім держслужбовцям, а тепер пенсіонерам не перерахували пенсії.

«А це питання справедливості. Ти працював на державу все життя, у тебе були певні обмеження. І держава давала гарантії – «думай лише про справу, а про тебе на пенсії подбають», - говорить Піжук.

Загалом, державні службовці, за словами Піжука мають відповідати трьом важливим критеріям. «Це так звані три «П»: порядність, патріотизм та професіоналізм. Держслужба – специфічний вид трудової діяльності. Державні службовці – це звичайні громадяни, які реалізують своє конституційне право на працю через працевлаштування до певного державного органу. Держава відповідно до чинного законодавства повинна захистити їх у соціальному сенсі. А що ми маємо натомість?», - запитує голова профспілки держслужбовців.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

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