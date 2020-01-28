За спожитий газ клієнти «Львівгаз збуту» боргують 2 млрд грн новини компаній



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Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Львова – 774,3 млн грн

Станом на 1 січня побутові споживачі Львівщини заборгували ТОВ «Львівгаз збут» 2 млрд грн. Клієнти, котрі користуються газом у Львові боргують найбільше.

Коштами, котрі отримує «Львівгаз збут», компанія розраховується з Оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» та іншими учасниками ринку. Відтак, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.

«Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Львова – 774,3 млн грн. Ми звертаємоь до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання», - зазначає Павло Майк, Директор ТОВ «Львівгаз збут».

Задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації. Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги.

Щоб укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ «Львівгаз збут» та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.