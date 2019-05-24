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    Економіка та фінанси

    Україна виконує свої зобов’язання щодо запровадження ринкових відносин у сфері енергетики, - експерт

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    Новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності зі стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня&nbsp;2019&nbsp;року - Україна виконує свої зобов’язання щодо запровадження ринкових відносин у сфері енергетики, - експерт
    Новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності зі стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року

    На даний час уряд підготував низку рішень, які потребують ухвалення Верховною Радою, - Бойко

    Україна виконує свої зобов’язання перед ЄС щодо імплементації Третього енергопакету та запровадженню ринкових відносин в сфері енергетики. Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, коментуючи питання запуску з 1 липня нового ринку електроенергії.

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    «Якщо ми відштовхуємося від енергетичної стратегії, то в першу чергу до 2020 року ми повинні імплементувати вимоги Третього енергопакету. Третій енергопакет – це є створення ринкових відносин», - заявила Наталія Бойко.
     
    Заступник міністра відзначила, що потрібно ще чимало зробити для успішного запуску ринку і на даний час уряд підготував низку рішень, які потребують ухвалення Верховною Радою, тож зараз м’яч на полі парламенту.  
     
    «Це було успішне завершення переговорів по змінам до 27-го додатку до Угоди про асоціацію, зокрема, з метою майбутньої ринкової інтеграції ринків України до ринків ЄС. Ми чекаємо на ратифікацію Ради і чекаємо на подальші рішення стосовно того, як вчасно імплементувати вимоги Третього енергопакету», - наголосила Бойко.
     
    Водночас, урядовець вважає, що існує ризик політичної турбулентності щодо запровадження ринку, що матиме негативний вплив на ситуацію в країні, і наголосила на необхідності спільної роботи всіх учасників процесу задля досягнення результату.
     
    «Зараз існує два складних процеси, які негативно впливають на якість результатів. Перший – це політична турбулентність, тому що ми розуміємо, що дуже часто професійні коментарі змінюються на політичні, а для складних технічних реформ це скоріше мінус, ніж плюс. І другий аспект – це те, що насправді це, дійсно, дуже складна реформа. Тобто, це реформа, яка виявилася, я думаю, складнішою, ніж очікували всі учасники процесу», - зазначила Бойко.
     
    Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року.

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