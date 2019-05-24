Ринок електроенергії необхідно вводити своєчасно – Василь Котко



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З 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії»

Експерт вважає, що відкладати введення ринку неможливо

Немає перешкод для своєчасного введення реформи ринку електроенергії. Про це заявив в ефірі «Телеканалу 112» Президент «Першої енергетичної асоціації України» Василь Котко.

«Зараз і не відтягувати. Чому? Тому що справа не в тому, що у нас було мало часу. Взагалі підготовкою цього ринку ми займаємося вже 17 років. Рекордсмени у всьому світі. Ми останні вводимо цей ринок. Але саме закон, саме на цю підготовку було більше 2 років. На цей час все можна було зробити, часу було більш ніж достатньо» - вважає експерт.

Експерт вважає, що відкладати введення ринку неможливо. «В мене таке відчуття і враження, що якщо ми будемо так рухатися, то скільки б не відкладали, ми завжди будемо неготові. Я являюсь прихильником того, що реформи треба рухати, а не весь час гальмувати» - заявив Василь Котко.

«На сьогоднішній день існує закон. Закон вимагає ввести ринок електроенергії з 1 липня цього року. Міністр енергетики України каже: ми повністю готові, і треба вводити. І ключові гравці, такі як Енергоатом, ДТЕК кажуть: ми готові, треба вводити» – повідомив Котко.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору. Закон України «Про ринок електричної енергії» спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету.

Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Євросоюзом. Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.