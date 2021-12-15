У супермаркеті Києва на сосиски за 2 тис. грн зробили шалену знижку (фото)

Покупцям пропонували придбати сосиски з індички, які нібито «уцінили» більш ніж в 10 разів

Один з київських супермаркетів ошелешив українців «щедрою» знижкою. Так, на прилавку з'явилися сосиски з індички, які нібито коштували 2 тисячі гривень, а тепер їх уцінили більш ніж в 10 разів. Про це повідомив виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов.

Несміянов сфотографував дивний цінник і показав його на своїй сторінці в Facebook.

«Обожнюю подібні акції. Цікаво чи були покупці по 2000 грн за 1кг», – пожартував про завищену ціну сосисок Несміянов.

Судячи з цінника, раніше сосиски з індички нібито коштували 1 тисячу 963 гривень, але завдяки знижці в 93% покупці зможуть придбати напівфабрикати майже за 120 гривень.

Однак супермаркет навряд чи погодився б настільки знижувати ціну. Швидше за все, в ціннику була вказана завищена початкова вартість. Таким чином супермаркет міг спробувати створити видимість «небаченої щедрості».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що споживча інфляція пішла на спад.