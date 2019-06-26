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    Політика

    Кабмін за місяць до виборів обмежив тарифи на тепло (документ)

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    Зазвичай рішення на уряді приймаються одноголосно. Сьогодні ж чотири міністри були проти - Кабмін за місяць до виборів обмежив тарифи на тепло (документ)
    Зазвичай рішення на уряді приймаються одноголосно. Сьогодні ж чотири міністри були проти

    Деяким теплокомуненерго вже зараз треба переглядати свої тарифи

    Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ввів граничний рівень ціни 1 Гкал теплоенергії, яка використовується для централізованого опалення, на рівні 1,4 тис. грн.

    За це рішення проголосувало 15 членів уряду.

    Проти проголосували профільні міністри – глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко та очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, а також перший віце-прем’єр Степан Кубів та віце-прем’єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе, які йдуть на вибори по списку «Європейської солідарності».

    Слід наголосити, що це рішення стосується обласних центрів та Києва. Іншим населеним пунктам воно має рекомендаційний характер.

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    Маркарова натякала, що це рішення є популістичним і робиться під вибори, а Кубів пропонував перенести його ухвалення на місяць-два, щоб дати Антимонопольному комітету час на аналіз ситуації.

    Прийняте сьогодні рішення було підготовлене міністром юстиції Павлом Петренко.

    «На підставі економічних розрахунків тарифи не можуть бути 1400 грн за 1 Гкал», - заявив міністр під час своєї доповіді.

    У випадку, якщо в будинку немає лічильника тепла, то тоді діє тариф в 35,21 грн.

    Акцентувалось, що в деяких містах тариф складає 1,8 тис. грн, а в інших 1,2 тис. грн.

    «Я точно можу сказати, що ця різниця необ'єктивна й неадекватна. Притому, що ціни на газ у всій Україна однакові, на е/е однакові, зарплати приблизно в галузі однакові, але тарифи різні», - нарікав прем'єр Гройсман.

    Під час обговорення приводились приклади, коли тепло виробляли офшорні підприємства.

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    Постанова, підготовлена міністром юстиції

    Нагадаємо, в рамках децентралізації у 2017-2018 рр. право встановлювати деякі тарифи на тепло передали місцевій владі. Таким чином зараз діє правило, що для великих виробників теплоенергії тарифи встановлює НКРЕКП, а для малих - місцева влада.

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