Учасникам АТО держава надасть більше 10,5 тис. га землі на Миколаївщині

На сьогодні процедуру оформлення землі у власність завершили 3 247 військовослужбовців

На Миколаївщині учасникам АТО надали 6294 дозволи на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних наділів загальною площею 10 623,9 гектара. Про це повідомляє Урядовий портал. Загалом у Миколаївській області отримали від учасників АТО 11 618 заяв про надання земельних ділянок у власність. [READ_MORE] На сьогодні процедуру



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Фото: прес-центр штабу АТО Українським військовим видають землю на Миколаївщині

На сьогодні процедуру оформлення землі у власність завершили 3 247 військовослужбовців

На Миколаївщині учасникам АТО надали 6294 дозволи на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних наділів загальною площею 10 623,9 гектара. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом у Миколаївській області отримали від учасників АТО 11 618 заяв про надання земельних ділянок у власність.

На сьогодні процедуру оформлення землі у власність завершили 3 247 військовослужбовців АТО, які отримали 3 247 земельних ділянок загальною площею 5842,2 га – для ведення особистого селянського господарства, 73 земельних ділянки загальною площею 8,2 га – для ведення садівництва.

Покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки, розміщено на сайті Держгеокадастру.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї.