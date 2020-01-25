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    Економіка та фінанси

    В Україні ввели абонплату на газ. Скільки доведеться переплатити

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    В Україні ввели абонплату на газ. Скільки доведеться переплатити

    Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку

    В Україні тариф на транспортування газу зріс на 46%, при цьому за нього вирішили платити окремо – у вигляді абонплати.

    Для прикладу підрахували, як змінювалася вартість блакитного палива для Вінницької області, повідомляє «Obozrevatel».

    Варто враховувати, що остання цифра – 7,97 грн – розрахована з урахуванням ціни кубометра + абонплати на один куб. Але якщо в минулому році витрачали менше блакитного палива, то і кінцева вартість кубометра може бути менше.

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    «За основу береться обсяг споживання газу протягом» газового року». Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року», – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

    Нагадаємо, «Укртелеком» з нового року підвищить тарифи майже на чверть.

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