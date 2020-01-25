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    Міністр енергетики анонсував зниження ціни на газ

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    Підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін - Міністр енергетики анонсував зниження ціни на газ
    Підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін

    Деталі міністр пообіцяв оприлюднити у понеділок

    Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ.

    Про це він написав у Facebook.

    «Підписання договору (про транзит газу, - ред.) дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок», - заявив він.

    Він також повідомив, що російський «Газпром» у січні заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу.

    «Щодня «Газпром» повинен прокачувати не менше 178 млн куб. м. Фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від сплачених обсягів», - написав Оржель.

    Він зазначив, що це стало можливим завдяки фіксації мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі.

    Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.

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