Міністр енергетики анонсував зниження ціни на газ
Деталі міністр пообіцяв оприлюднити у понеділок
Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ.
Про це він написав у Facebook.
«Підписання договору (про транзит газу, - ред.) дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок», - заявив він.
Він також повідомив, що російський «Газпром» у січні заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу.
«Щодня «Газпром» повинен прокачувати не менше 178 млн куб. м. Фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від сплачених обсягів», - написав Оржель.
Він зазначив, що це стало можливим завдяки фіксації мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі.
Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.