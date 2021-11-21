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    Польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова

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    Польський авіаперевізник відкриває новий напрямок зі Львова - Польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова
    Польський авіаперевізник відкриває новий напрямок зі Львова
    Фото: avianews.com

    Рейси до польського міста Зелена Ґура стартують з 10 грудня 2021 року

    Найбільша польська авіакомпанія LOT на період зимової навігації 2021/2022 року відкриває новий напрямок зі Львова – до міста Зелена Ґура, що на заході Польщі. Про це інформує пресслужба аеропорту «Львів».

    Рейси стартують від 10 грудня 2021 року. Квитки вже доступні для бронювання. Вони коштуватимуть від 809 гривень в один бік та від 1273 гривень за переліт туди-назад.

    Вильоти із Зеленої Ґури до Львова відбуватимуться по четвергах, а зі Львова — по п’ятницях.

    Час вильоту з Зеленої Гури о 21:40, приліт до Львова — 0:20.

    Виліт зі Львова о 7:40, приліт — 8:10.

    Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.

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    Теги: Польща Львів літак авіаперевезення авіарейс
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    Польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова