Україна домовилася з Польщею про покращення логістики на кордоні

Триває спільна робота над посиленням транспортної ізоляції Росії та Білорусі

Домовленість представників України та Польщі про покращення логістичних можливостей на кордоні стала результатом переговорів, що відбулися безпосередньо на кордоні двох країн. Їх учасниками стали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр інфраструктури та розвитку Польщі Анджей Адамчик, представники української та польської залізниць та посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

«В умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України в питанні експорту української агропромислової продукції та перевезення необхідної військової та гуманітарної допомоги з-за кордону. Саме тому нам вкрай важливо позбутися зайвої бюрократії та інфраструктурних перепон, які знижують швидкість та якість логістики. Ми вже домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень. Наразі досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень, зокрема вдячний польським колегам за скасування дозволів для автоперевізників на транспортування в Україну палива», – прокоментував підсумки зустрічі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він також нагадав, що триває спільна робота над посиленням транспортної ізоляції росії та білорусі.

«У нас є спільне розуміння того, що таким чином рф втратить фінансові ресурси для продовження війни» – сказав він.

На початку травня МІУ та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягли домовленості щодо скасування дозволів для всіх перевізників палива та про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що між Україною та Польщею також було досягнуто домовленість про те, що польська державна Корпорація страхування експортних кредитів запропонує додаткові інструменти перестрахування ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.