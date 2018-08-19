Україна є лідером Європи з виробництва меду



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Україна лідирує з виробництва меду в Європі

Щороку в країні виробляється близько 6% світового об'єму меду

Україна посідає п’яте місце у світі за обсягами виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі.

Про це повідомляє у Facebook Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

«Наша країна виробляє понад 100 тисяч тонн на рік, тобто 6% світового меду. Сьогодні в Україні налічується близько 400 000 бджолярів, на яких припадає 4 мільйони вуликів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська, які виробляють 70% українського меду, що постачається в 35 країн світу. Більшість його Україна експортує в США, Німеччину, Польщу і Францію.

Більшість меду, який виробляється в Україні, постачається у США, Німеччину, Польщу і Францію – загалом у 35 країн світу.

«Лише в країни ЄС торік було поставлено понад 50 тисяч тонн (з них понад 5 тисяч тонн за безмитною квотою)», – зазначає Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.