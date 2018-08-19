  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна є лідером Європи з виробництва меду

    • Розсилка
    Україна лідирує з виробництва меду в Європі - Україна є лідером Європи з виробництва меду
    Україна лідирує з виробництва меду в Європі

    Щороку в країні виробляється близько 6% світового об'єму меду

    Україна посідає п’яте місце у світі за обсягами виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі.

    Про це повідомляє у Facebook Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

    «Наша країна виробляє понад 100 тисяч тонн на рік, тобто 6% світового меду. Сьогодні в Україні налічується близько 400 000 бджолярів, на яких припадає 4 мільйони вуликів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська, які виробляють 70% українського меду, що постачається в 35 країн світу. Більшість його Україна експортує в США, Німеччину, Польщу і Францію.

    Більшість меду, який виробляється в Україні, постачається у США, Німеччину, Польщу і Францію – загалом у 35 країн світу.

    «Лише в країни ЄС торік було поставлено понад 50 тисяч тонн (з них понад 5 тисяч тонн за безмитною квотою)», – зазначає Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

    Читайте також
    ЄС США економіка їжа Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ