Затримано диверсанта РФ, який готував підпал стратегічних об’єктів «Укрзалізниці» у Києві

Диверсанта було затримано«по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві

Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці

Правоохоронці затримали диверсанта, який за завданням розвідки РФ готував серію підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» у Києві та підпалив релейну шафу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають правоохоронці, основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.

Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» агресора.

Щоб виконати вороже завдання, чоловік спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

Потім відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресорки.

Диверсанта затримали «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.

«За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони», – вказали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ.