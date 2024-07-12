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В Україні стартують продажі нового Volkswagen Tiguan 2024: подробиці та ціни (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні стартують продажі нового Volkswagen Tiguan 2024: подробиці та ціни (фото)
Модель дебютує в Україні у двох дизельних версіях
фото: volkswagen.ua

Кросовер Volkswagen Tiguan став більшим та просторішим, а його комплектацію суттєво розширили

На український ринок виходить новий Volkswagen Tiguan третього покоління. Уже оголошені ціни на кросовер – їх опублікували на офіційному сайті Volkswagen в Україні.

Кросовер доступний у дизельних версіях
Кросовер доступний у дизельних версіях
фото: volkswagen.ua

Кросовер Volkswagen Tiguan 2024 став виразнішим на вигляд та дещо підріс у розмірах. У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а об’єм багажника виріс до 652 л.

На передній панелі встановили два дисплеї
На передній панелі встановили два дисплеї
фото: volkswagen.ua

Новий Volkswagen Tiguan в Україні дебютує у 2,0-літрових турбодизельних версіях. Потужність передньопривідного варіанта становить 150 к. с., а повнопривідного – 193 к. с. Обидві модифікації отримали 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями DSG.

Об'єм багажника зріс до 652 л
Об'єм багажника зріс до 652 л
фото: volkswagen.ua

Комплектація Volkswagen Tiguan 2024 розширена. Базовий варіант Life (від 1 616 110 гривень) отримав світлодіодні фари, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, електропривід дверей багажника із сенсором відкриття, підігрів передніх сидінь та керма, набір систем безпеки.

Варіант Elegance (1 800 643 грн) додає масаж передніх та підігрів задніх крісел, обігрів керма і лобового скла, 18-дюймові диски та акустику Harman Kardon.

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Теги: ринок Volkswagen Україна авторинок автомобіль Volkswagen Tiguan

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