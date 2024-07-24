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Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»: деталі
19 червня парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу»
фото: Офіс президента

Закон передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні «клубу білого бізнесу», що передбачає боротьбу з тіньовою економікою. Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев зауважує, що закон передбачає:

  • Запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
  • до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);
  • платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги: мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів; скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування; скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій; за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, з 25 березня, Державна податкова служба розпочала пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це йдеться у повідомленні служби.

Згодом 19 червня парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок.

До слова, Україна з партнерами обговорюють можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни.

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Теги: Володимир Зеленський закон бізнес економіка податки

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