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Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл»
Фіцо заявив, що рішення України заблокувати транзит «Лукойлу» через свою територію матиме негативні наслідки
фото: Reuters

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від «Лукойла» після санкцій України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл». Про це пишуть словацьке інформаційне агентство Tasr та Reuters.

У червні Україна запровадила санкції, які блокують транзит трубопровідної нафти від «Лукойлу» до Центральної Європи, щоб перекрити джерело доходу Кремля, яке використовується для підтримки військових. Словаччина та Угорщина заявили, що цього тижня припинили отримувати нафту від ключового постачальника «Лукойл».

«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин», – сказав Фіцо Шмигалю.

Словацький прем'єр заявив, що рішення України заблокувати транзит «Лукойлу» через свою територію матиме негативні наслідки для словацького нафтопереробного заводу Slovnaft, який входить до групи MOL, угорського нафтогазового конгломерату.

Українські обмеження призвели до дефіциту палива в Будапешті, який залежить від Росії на 70% своїх поставок нафти, повідомило Politico 20 липня. За словами Фіцо, через санкції Києва Slovnaft отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки.

«Це вплине не тільки на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок видобутої Slovnaft нафти в Україну», – заявив Фіцо.

В українському уряді розмову поки не коментують.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

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Теги: Фіцо нафта транзит Угорщина ринок Словаччина санкції

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