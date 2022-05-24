В НАТО без ПДЧ: що Україна вже зробила для вступу до Альянсу

Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, вона вже продемонструвала, що уміє воювати, до того ж, воювати зброєю, яка перебуває на озброєнні членів Альянсу

План дій щодо членства (ПДЧ) є лише одним із шляхів вступу до НАТО

Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу і без отримання ПДЧ. Про це посол України у Польщі Андрій Дещиця розповів у інтерв’ю виданню НВ.

За словами дипломата, ПДЧ – це лише один із можливих варіантів руху до НАТО, і необов’язково використовувати саме його.

«Можна скористатися іншим, це в залежності від того, наскільки держава підготовлена до членства в Північноатлантичному Альянсі», – пояснив Дещиця.

Український посол зазначив, що Україна має «абсолютні підстави» для отримання членства у Альянсі – навіть попри війну з Росією, яка триває на українських теренах. Дещиця назвав два ключових фактори, які грають на руку Україні у цьому процесі.

По-перше, Збройні сили України під час російсько-української війни продемонстрували уміння воювати – зокрема, тримати оборону і проводити контратаки.

По-друге, зараз Україна починає отримувати зброю, яка перебуває на озброєнні у країн-членів НАТО. Вміння користуватися цією зброєю, зазначив Андрій Дещиця, є другим ключовим фактором у процесу майбутнього вступу України до Альянсу.

Нагадаємо, у середині травня про те, що Україна може «обійти» ПДЧ на шляху до НАТО, заявила і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона нагадала, в контексті майбутнього вступу до Альянсу Фінляндії, що План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою. ПДЧ, за словами Квін, це механізм, який дозволяє державі досягнути певних вимог – але, якщо держава цим вимогам уже відповідає, то цей механізм втрачає актуальність.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що членство України в НАТО зменшить ризик ядерної війни.