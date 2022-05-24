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    Події в Україні

    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)

    Російській війська знову обстріляли НПЗ у Лисичанську - Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Російській війська знову обстріляли НПЗ у Лисичанську
    фото з відкритих джерел

    Завод знаходиться на трасі між Лисичанськом та Бахмутом

    Російські війська не полишають спроб оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині. Відтак обстрілюють навколишню територію. Сьогодні під обстріл потрапив нафтопереробний завод у Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Завод знаходиться на трасі між Лисичанськом та Бахмутом.

    «У Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, який знаходиться біля прострілюваної траси «Лисичанськ-Бахмут». Влучання в НПЗ систематичні», йдеться в повідомленні.

    Всього за добу в обласному центрі та Лисичанську пошкоджено більше 10 будинків. Також є одна поранена людина.

    Крім того, орки вчора цілий день і ніч обстрілювали Сєвєродонецьк, найбільше дісталося старим районам. В одній з багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка була важко поранена, але померла в лікарні. В іншому районі поранено двох жінок.

    Цілий день під ворожими обстрілами також був хімзавод «АЗОТ».

    «Орки проводять наступальну операцію з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області», зазначає голова ОВА.

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    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)
    фото: Сергій Гайдай / Facebook

    За словами, Гайдая, загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

    Нагадаємо, вчора при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів Донецька та Луганська області залишились без газу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)