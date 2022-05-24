Густий чорний дим: рашисти влучили у нафтопереробний завод у Лисичанську (відео)

Російській війська знову обстріляли НПЗ у Лисичанську

Завод знаходиться на трасі між Лисичанськом та Бахмутом

Російські війська не полишають спроб оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині. Відтак обстрілюють навколишню територію. Сьогодні під обстріл потрапив нафтопереробний завод у Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Завод знаходиться на трасі між Лисичанськом та Бахмутом.

«У Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, який знаходиться біля прострілюваної траси «Лисичанськ-Бахмут». Влучання в НПЗ систематичні», – йдеться в повідомленні.

Всього за добу в обласному центрі та Лисичанську пошкоджено більше 10 будинків. Також є одна поранена людина.

Крім того, орки вчора цілий день і ніч обстрілювали Сєвєродонецьк, найбільше дісталося старим районам. В одній з багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка була важко поранена, але померла в лікарні. В іншому районі поранено двох жінок.

Цілий день під ворожими обстрілами також був хімзавод «АЗОТ».

«Орки проводять наступальну операцію з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області», – зазначає голова ОВА.

За словами, Гайдая, загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Нагадаємо, вчора при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів Донецька та Луганська області залишились без газу.