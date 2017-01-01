Україна має шанс побудувати ринок ф’ючерсних контрактів розміром близько 30 мільярдів доларів

Вітчизняні виробники аграрної та енергетичної продукції отримають дієві інструменти управління ризиками

Побудова в Україні біржового ринку на ключові commodities, такі як аграрна продукція (зерно, кукурудза, соняшник) та енергоносії (газ, електроенергія) створить додаткову вартість для цих ринків і сприятиме зростанню економіки. У перспективі п‘яти років Україна має шанс створити ринок ф’ючерсних контрактів на агропродукцію



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Фото: fb.com/FSTProject Учасники міжнародної практичної конференції «Розвиток товарного біржового ринку»

Вітчизняні виробники аграрної та енергетичної продукції отримають дієві інструменти управління ризиками

Побудова в Україні біржового ринку на ключові commodities, такі як аграрна продукція (зерно, кукурудза, соняшник) та енергоносії (газ, електроенергія) створить додаткову вартість для цих ринків і сприятиме зростанню економіки. У перспективі п‘яти років Україна має шанс створити ринок ф’ючерсних контрактів на агропродукцію приблизно у розмірі 8 мільярдів доларів США, а по енергоносіям - в обсязі понад 20 мільярдів доларів США. До таких висновків дійшли учасники міжнародної практичної конференції «Розвиток товарного біржового ринку», яка організована НКЦПФР спільно із Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

«Темпи зростання ринку в Україні будуть залежати від того, наскільки швидко такі ринки завоюють довіру учасників. Для цього потрібно, щоб на рівні законодавства було втілено світові стандарти функціонування таких ринків. Ще однією умовою зростання ринку є наявність надійної інфраструктури. В значній мірі це залежатиме й від технологій. Технології та інновації будуть знижувати транзакційні витрати та робити такі ринки більш ефективними», – підкреслила під час брифінгу Юлія Вітка, заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Представники регуляторних органів та державних агенцій з США, державних органів України, міжнародних та українських бірж, а також представники ринків ключових commodities дійшли згоди, що досягти очікуваних параметрів товарного біржового ринку можливо за умови розбудови його за такими принципами:

Перший принцип – підзвітність. Повинні бути встановлені прозорі «правила дорожнього руху», щоб взаємодія учасників ринку з біржами передбачала чітку систему стандартів та процедур, а біржі, як важливі елементи інфраструктури, слідкували за дотриманням законодавства.

Другий принцип – прозорість. На ринку повинна підтримуватись інформаційна симетричність, коли всі учасники мають однакову, достовірну інформацію і одночасно. Прозорість ринку стане запорукою появи довіри учасників ринку один до одного, до ціни, і до ринку загалом.

Третій принцип – ринок повинен будуватися з врахуванням потреб управління ризиками потенційних користувачів та працювати на економіку країни.

Як зазначається, важливою передумовою розбудови товарного біржового ринку є наявність правового поля. Наразі у Верховній Раді очікує розгляду проект Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (реєстраційний №7055), який замінить застарілі закони «Про товарну біржу» та «Про цінні папери та фондовий ринок».