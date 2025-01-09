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Глава «Укрметалургпрому» розказав, як «Укрзалізниця» «пересаджує» бізнес на автомобільний транспорт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава «Укрметалургпрому» розказав, як «Укрзалізниця» «пересаджує» бізнес на автомобільний транспорт
Якщо у 2020 році автотранспорт забезпечував 39% всіх вантажних перевезень в Україні, то вже у 2023 році ця частка зросла до 55%
фото: glavcom.ua

Через підвищення тарифів на вантажі, «Укрзалізниця» ризикує втратити єдине джерело доходу – Каленков

З кожним роком дедалі більше вантажів переходить на автотранспорт, що є прямим наслідком політики підвищення тарифів «УЗ». Тому, замість політики підвищення, Мінрозвитку спільно з «Укрзалізницею» мають напрацювати рішення для проблеми збитковості пасажирських перевезень. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Залізничний транспорт традиційно є ключовою ланкою логістичної інфраструктури України. Однак останні ініціативи «Укрзалізниці», зокрема значне підвищення тарифів на 37%, що планується у 2025 році, підривають її конкурентоспроможність та стимулюють масовий перехід вантажів на автотранспорт. Це загрожує не лише стабільності «УЗ», а й економіці України загалом», – сказав експерт.

Якщо у 2020 році автотранспорт забезпечував 39% всіх вантажних перевезень в Україні, то вже у 2023 році ця частка зросла до 55%. Це чіткий сигнал того, що бізнес обирає більш гнучкі й економічно вигідні способи транспортування, залишаючи залізницю поза увагою. І це не дивно – адже з 2015 року тарифи виросли у півтора раза, і чергове підвищення на 37% тільки посилить цю тенденцію, пояснив Каленков.

Він наголосив: через перехід вантажів на автотранспорт «Укрзалізниця» втрачає дохідну базу. Адже втрата однієї тонни вантажу скорочує витрати компанії лише на 30%, тоді як 70% її витрат залишаються незмінними. Так виникне фінансова діра, яку буде неможливо буде залатати, адже витрати на утримання інфраструктури не зменшуються пропорційно до скорочення вантажних перевезень. Натомість збитки від пасажирських перевезень зростають, і у 2025 році можуть сягнути 25 мільярдів гривень.

«Міністерство розвитку громад та територій України також несе значну відповідальність за поточну ситуацію. Погодження підвищення тарифів, що призвело б до масового відтоку вантажів, викликає серйозні питання щодо їхньої ролі у регулюванні транспортної політики країни. Наразі виглядає так, що стратегічні прорахунки керівництва «УЗ» та відсутність належного контролю з боку міністерства поставлять під загрозу ключову галузь економіки», – акцентував Каленков.

Він висловив переконання, що «УЗ» спільно з державою, місцевою владою та урядом має шукати можливості для суттєвого зниження збитковості. Натомість Наглядова рада компанії зосереджена на короткострокових фінансових рішеннях, які лише поглиблюють кризу.

«Це свідчить про відсутність стратегічного бачення та небажання брати на себе відповідальність за довгостроковий розвиток компанії, а лише отримувати мільйонні зарплати за бездіяльність», – підкреслив Каленков.

Він закликав Міністерство розвитку громад та територій України спільно з «УЗ» розробити комплексний план дій щодо перегляду тарифної політики «УЗ», зберегти вантажі на залізниці та вирішити разом з урядом питання збитковості пасажирських перевезень.

Нагадаємо, за результатами трьох кварталів минулого року «Укрзалізниця» відзвітувала про 1,7 млрд грн чистого прибутку. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес Україна перевезення

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