Україна майже на чверть збільшила експорт зернових



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Нинішній маркетинговий рік може стати для України рекордним за експортом зернових культур

Україна з початку 2018/2019 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 17 квітня 2019 року експортувала 40,217 млн тонн зернових і зернобобових, що на 24,5% більше, ніж на аналогічну дату попереднього МР. Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики і продовольства України.

До теперішнього часу експортовано 22,2 млн тонн кукурудзи, 13,96 млн тонн пшениці, 3,36 млн т ячменю.

На зазначену дату також експортовано 224,5 тис. тонн борошна, пише УкрАгроКонсалт.

Як повідомлялося, Україна в 2017/2018 МР експортувала 39,4 млн тонн зернових.

В Україні виробництво зернових за останні п'ять років не опускається нижче 60 млн тонн, досягнувши у 2018 році рекордних 70,1 млн тонн.

2018/2019 маркетинговий рік може стати рекордним за експортом зернових культур – близько 49 млн тонн.

До слова, у квітні прогнозується зростання вартості борошна в Україні.