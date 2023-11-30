Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних

Перевірка триватиме до завершення воєнного стану в Україні

На Закарпатті рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб. Зміни діятимуть від 1 грудня і до завершення воєнного стану в Україні. Про це йдеться в розпорядженні на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області.

«Вони і визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабмін від 29 грудня 2021 року №1456», – йдеться в розпорядженні.

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.

Крім того, Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації.

Як ми повідомляли, український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність.

Зазначимо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.