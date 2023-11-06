Експрезидент Чехії назвав Путіна своєю головною помилкою

Путін є людиною, яка нашкодила власній країні, вважає Земан

Колишній президент Чехії Мілош Земан назвав своєю головною невдачею за десять років на посаді глави держави те, що він помилився стосовно президента Росії Володимира Путіна. Про це чеський політик заявив в ефірі телеканалу Nova у неділю, 5 листопада, повідомляє Vinegret.cz.

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«Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну», – сказав Земан.

За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальних. «Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні», – зазначив колишній президент Чехії.

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Нагадаємо, Мілош Земан обіймав посаду президента Чехії два терміни поспіль – з 8 березня 2013 року по 8 березня 2023 року.

До повномасштабної війни в Україні Земан виступав за зближення з Китаєм та Росією. Він наголошував, що віддає перевагу економічній дипломатії та економічній зовнішній політиці. Проте після 24 лютого чеський лідер почав засуджувати дії РФ.

На посаді глави держави Земан був частим гостем російського посольства в Празі, називав Путіна другом, а на святкуванні однієї з річниць закінчення Другої світової війни після російської анексії Криму був єдиним із глав держав чи урядів ЄС, присутніх у Москві, оскільки інші бойкотували святкування. Земан пояснив, що завжди йшов лише для того, щоб віддати шану солдатам Червоної армії, які загинули, визволяючи Чехословаччину у Другій світовій війні.

Нещодавно Земан заявив, що раніше бачив Росію винятково як джерело дешевих енергоносіїв, але все змінилося після широкомасштабного наступу РФ на Україну.

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До слова, Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує Україну.