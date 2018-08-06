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    Економіка та фінанси

    Україна планує закрити залізницю у Росію

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    Україна планує закрити залізницю у Росію

    Про те, що Україні планує закрити залізну дорогу у бік Росії Омелян заявляв ще торік

    В уряді розглядають відміну залізничного сполучення з Росією.

    Про це повідомляє ТСН.

    «Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою», - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    Про те, що Україні планує закрити залізну дорогу у бік Росії Омелян заявляв ще торік. 

    У грудні 2017 міністр розповів, що перед прийняттям такого рішення повинні бути проаналізовані всі нюанси. Читайте також Знижує ризик терактів: Омелян прокоментував запуск російських поїздів в обхід України

    «Питання щодо залізничного сполучення із РФ в першу чергу розглядається зараз «Укрзалізницею». Думаю, про остаточне рішення ми зможемо повідомити в 2018 році. Є дві складові – вантажне і пасажирське. Із пасажирського у нас є єдиний російський поїзд, який курсує по напрямку «Кишинів-Москва» і декілька український, які прямують на Москву. Після аналізу, проведеного «Укрзалізницею» , ми будемо готові прийняти урядове рішення відповідного характеру», - заявив Омелян.

    Він зазначив, що Україна не зазнає збитків від припинення курсування російських поїздів через свою територію.

    Нагадаємо, канадська компанія Bombardier допомогла Росії побудувати залізницю в обхід України. Її представник Олів'є Марсиль підтвердив, що Bombardier виграла тендер в уряду РФ на суму 8 млн доларів.

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