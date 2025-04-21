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У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
Внаслідок події загинули троє людей і ще 11 отримали травми
фото: Yonhap

Yonhap: чоловік із вогнеметом підпалив житловий багатоповерховий будинок у Сеулі, у результаті є загиблі та поранені

У Сеулі чоловік влаштував підпал у житловій багатоповерхівці, використовуючи, ймовірно, вогнемет. Про це пише Yonhap, інформує «Главком»

За інформацією агентства Yonhap, внаслідок події загинули троє людей, ще кілька осіб отримали травми. Пожежа почалася в одному із багатоквартирних будинків міста. За даними пожежників, троє людей випали з вікон. Ще троє постраждалих зазнали легких пошкоджень через вдихання диму. Поліція веде пошуки підозрюваного, який міг підпалити за допомогою вогнемету.

Нагадаємо, Південна Корея оголосила про збільшення пакету заходів підтримки життєво важливої ​​для країни напівпровідникової промисловості до $33 трлн вон ($23,25 млрд). Це приблизно на чверть більше анонсованої торік суми у $26 трлн вон.

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Теги: пожежа Південна Корея смерть будинок

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