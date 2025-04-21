У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку

Yonhap: чоловік із вогнеметом підпалив житловий багатоповерховий будинок у Сеулі, у результаті є загиблі та поранені

У Сеулі чоловік влаштував підпал у житловій багатоповерхівці, використовуючи, ймовірно, вогнемет. Про це пише Yonhap, інформує «Главком»

За інформацією агентства Yonhap, внаслідок події загинули троє людей, ще кілька осіб отримали травми. Пожежа почалася в одному із багатоквартирних будинків міста. За даними пожежників, троє людей випали з вікон. Ще троє постраждалих зазнали легких пошкоджень через вдихання диму. Поліція веде пошуки підозрюваного, який міг підпалити за допомогою вогнемету.

Нагадаємо, Південна Корея оголосила про збільшення пакету заходів підтримки життєво важливої ​​для країни напівпровідникової промисловості до $33 трлн вон ($23,25 млрд). Це приблизно на чверть більше анонсованої торік суми у $26 трлн вон.