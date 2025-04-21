У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
Yonhap: чоловік із вогнеметом підпалив житловий багатоповерховий будинок у Сеулі, у результаті є загиблі та поранені
У Сеулі чоловік влаштував підпал у житловій багатоповерхівці, використовуючи, ймовірно, вогнемет. Про це пише Yonhap, інформує «Главком»
За інформацією агентства Yonhap, внаслідок події загинули троє людей, ще кілька осіб отримали травми. Пожежа почалася в одному із багатоквартирних будинків міста. За даними пожежників, троє людей випали з вікон. Ще троє постраждалих зазнали легких пошкоджень через вдихання диму. Поліція веде пошуки підозрюваного, який міг підпалити за допомогою вогнемету.
Нагадаємо, Південна Корея оголосила про збільшення пакету заходів підтримки життєво важливої для країни напівпровідникової промисловості до $33 трлн вон ($23,25 млрд). Це приблизно на чверть більше анонсованої торік суми у $26 трлн вон.
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