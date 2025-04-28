Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
Південна Корея негативно реагує на участь солдат КНДР у війні в Україні
фото із відкритих джерел

Міністерство оборони Південної Кореї назвало відправку військових КНДР до Росії порушенням Статуту ООН

Сеул вважає відправлення північнокорейських військових на територію Росії для участі у звільненні Курської області порушенням Статуту ООН та Резолюції Ради Безпеки ООН, заявив представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю. Він назвав військову співпрацю Росії та КНДР «насмішкою над міжнародним правом». Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Younhap.

«Відправлення північнокорейських військ, поряд з більш широким військовим співробітництвом між Росією і Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН і Резолюцію Ради Безпеки ООН», – сказав він. Йдеться про Резолюцію 1718 Ради Безпеки ООН. Це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєнь та військових технологій, які можуть бути використані у північнокорейських програмах зі створення зброї масового знищення.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР». Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав «героями» військових з КНДР, які брали участь у російсько-українській війні. Кім Чен Ин також пообіцяв спорудити у столиці КНДР пам'ятник «бойовим подвигам».

Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.

Читайте також:

Теги: росія Південна Корея ООН військові статут Північна Корея росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Випадки, коли чатботи попадаються на фейки, менш відомі
Як чатботи з штучним інтелектом поширюють російські фейки
8 квiтня, 21:35
У Росії прогриміли вибухи
Вибухова ніч у Росії: влада повідомила про роботу ППО
4 квiтня, 03:35
Юрій Ігнат: Ворог модернізує балістичні ракети
«З шести ракет збито тільки одну». Ігнат пояснив, чому балістику стало важче збивати
7 квiтня, 03:30
Єгор Фірсов зауважив, що важливо, щоб військові відчували себе потрібними у суспільстві
Екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті
10 квiтня, 19:25
Ворог активно застосовує бронетехніку
Росіяни активізувалися на одному з напрямків: ворог активно застосовує бронетехніку
13 квiтня, 10:59
Рубіо від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим
Держсекретар США Рубіо відреагував на удар по Сумах
14 квiтня, 00:32
Дрони атакують Росію
Російське місто Шуя під атакою дронів
17 квiтня, 04:18
ISW: Кремль посилює мілітаристську риторику, готуючись до затяжного конфлікту з Заходом
ISW: Кремль посилює мілітаристську риторику, готуючись до затяжного конфлікту з Заходом
21 квiтня, 04:51
Після окупації Маріуполя Євген Гладкий склав зброю та перейшов на бік ворога
Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії
19 квiтня, 20:12

Політика

Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин
Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин
Стало відомо, де саме в Росії живе Янукович
Стало відомо, де саме в Росії живе Янукович
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
КНДР визнала участь своїх військ на боці Росії: реакція Держдепу США
КНДР визнала участь своїх військ на боці Росії: реакція Держдепу США
Стало відомо, чим британські миротворці займатимуться в Україні
Стало відомо, чим британські миротворці займатимуться в Україні
Чорноморський флот РФ виставив кораблі на аукціон: причина
Чорноморський флот РФ виставив кораблі на аукціон: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
119K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
42K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
23K
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 20 хвилин
Сьогодні, 11:34
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua