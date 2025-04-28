Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР

Міністерство оборони Південної Кореї назвало відправку військових КНДР до Росії порушенням Статуту ООН

Сеул вважає відправлення північнокорейських військових на територію Росії для участі у звільненні Курської області порушенням Статуту ООН та Резолюції Ради Безпеки ООН, заявив представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю. Він назвав військову співпрацю Росії та КНДР «насмішкою над міжнародним правом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Younhap.

«Відправлення північнокорейських військ, поряд з більш широким військовим співробітництвом між Росією і Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН і Резолюцію Ради Безпеки ООН», – сказав він. Йдеться про Резолюцію 1718 Ради Безпеки ООН. Це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєнь та військових технологій, які можуть бути використані у північнокорейських програмах зі створення зброї масового знищення.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР». Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав «героями» військових з КНДР, які брали участь у російсько-українській війні. Кім Чен Ин також пообіцяв спорудити у столиці КНДР пам'ятник «бойовим подвигам».

Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.