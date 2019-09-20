Україна повинна готуватися до припинення транзиту російського газу - Вітренко



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Росія просить відмовитися від виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, заявив Вітренко

Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Тому потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня.

Про це після закінчення тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

«Черговий раунд тристоронніх «розмов» або, як їх сьогодні назвав пан Міллер, «консультацій», завершилися. Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит», - написав він.

Вітренко водночас відмітив, що сторони готові продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил та їх застосування до нового транзитного контракту.

«Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну і не давати використовувати ці тристоронні «консультації» як виправдання будівництва «Північного потоку-2», - додав виконавчий директор «Нафтогазу».

Як зазначив Коболєв, головним досягненням тристоронніх газових переговорів в Брюсселі є початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну. Він додав, що в переговорах відчувається стриманий оптимізм, однак Київ готовий і до «песимістичного сценарію».

«До наступного раунду перемовин у жовтні є багато «домашньої» роботи по вдосконаленню українського законодавства. Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування «унікальних велосипедів», - наголосив він.

Також глава правління «Нафтогазу» сподівається, що до наступного раунду газових переговорів Україна встигне якісно підготуватися та приведе законодавство у повну відповідність з європейськими нормами.

Як відомо, Україна на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проєкт нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи.

Нагадаємо, тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.