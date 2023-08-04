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Україна повинна знайти точки тиску на Росію, щоб розблокувати морське судноплавство – Водовіз

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна повинна знайти точки тиску на Росію, щоб розблокувати морське судноплавство – Водовіз
Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП
фото: cfts.org.ua

Торгівля росії через Чорне море оцінюється в 80-100 млрд дол. на рік

Зернова угода була потрібна Україні, щоб вивезти залишки зерна, і вона виконала свою роль. Зараз настав час повернутися до базових міжнародних норм, і забезпечити вільне морське судноплавство для всіх видів вантажів. Про це заявив керівник проектного офісу генерального директора компанії «Метінвест» Олександр Водовіз. 

«Я виходжу із загальновизнаного принципу міжнародного права: цивільне морське судноплавство є вільним, і жодна країна не має права диктувати свої умови. Від початку зернова угода була фактично легітимізацією піратства рф в Чорному морі, яка на власний розсуд вирішувала, хто, чим і як буде тут торгувати, і використовувала це як інструмент тиску на Україну. Зернова угода виконала свою тактичну ціль, ми вивезли складські залишки зерна. Але вільне морське судноплавство це не предмет угод, це базовий принцип морської торгівлі. Тому потрібно знайти точки тиску на країну-агресора, які дозволять відкрити порти. І не тільки для зерна, а для всіх видів вантажів», – підкреслив Водовіз.

Він нагадав, що наразі 51% грошей, які наповнюють держбюджет – це допомога наших партнерів. Це робить Україну залежною від чужих грошей, адже скорочення допомоги навіть на 10% буде дуже відчутним. В той самий час, торгівля росії через Чорне море оцінюється в 80-100 млрд дол. на рік, і це гроші, які вони можуть витрачати на фінансування війни. 

«Наші експортні надходження складають всього 3 млрд доларів. Згідно з розрахунками, розблокування портів для всіх вантажів додатково принесе 4 млрд доларів прямих податків, а валютна виручка зросте на 18 млрд дол. Я вже не говорю про те, скільки людей буде задіяно. Думаю, що ці гроші вартують того, щоб питання розблокування портів стало на перше місце. Але це питання не тільки до нашої влади, але й до західних партнерів, яким так само вигідно, щоб економіка нашої країни працювала і була більш самостійною», – наголосив Водовіз.

Раніше в НБУ заявили, що припинення роботи Зернової ініціативи та, як наслідок, повне блокування морських шляхів, матиме негативні наслідки для українського експорту й може посилити тиск на курс гривні.

В свою чергу в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво, а також значно знизить тиск на курс гривні і інфляцію.

Теги: порт Чорне море економіка

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