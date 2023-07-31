Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Залп «Калібрів» може сягати 12 ракет

Рівень ракетної загрози дуже високий

Російські загарбники нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

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«Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Таким чином, напоготові до 12 ракет типу «Калібр», – ідеться у повідомленні.

Рівень ракетної загрози дуже високий.

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В ОК «Південь» просять громадян бути пильними і свідомими, дослухатися сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття. «Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.