Оце щастить: Депутат від СН вдруге «виграв» мільйони в лотерею

Півроку тому Максим Павлюк вже декларував лотерйний виграш на суму в 900 тисяч гривень

Народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Максим Павлюк задекларував два мільйони гривень, як лотерейний виграш.

Він вніс у декларацію відомості про виграш на суму 1 939 868 гривень, на що звернув увагу екоактивіст Євген Істребін, та привітав депутата з неймовірним везінням на своїй сторінці у Фейсбук.



Цікаво, що гроші на рахунок депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм. Але, підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою – ці фірми мають однакові юридичні адреси і одних власників.



Півроку тому Павлюк вже декларував подібні виграші в лотерею. Тоді сума склала 900 тисяч гривень.

«Вік щасливого власника виграшу 28 років. Щастить молодим», – написав Істребін.

Також у розділі «доходи» нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії «Слуга народу» для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від ПриватБанку.

Крім того, Павлюк задекларував 7,9 млн грн готівкою і 107 425 грн на рахунку в ПриватБанку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, що передбачає повернення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.