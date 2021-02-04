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    Оце щастить: Депутат від СН вдруге «виграв» мільйони в лотерею

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    Депутат не вперше&nbsp;&laquo;виграє&raquo; мільйонні суми в лотерею - Оце щастить: Депутат від СН вдруге «виграв» мільйони в лотерею
    Депутат не вперше «виграє» мільйонні суми в лотерею
    Фото з відкритих джерел

    Півроку тому Максим Павлюк вже декларував лотерйний виграш на суму в 900 тисяч гривень

    Народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Максим Павлюк задекларував два мільйони гривень, як лотерейний виграш.

    Він вніс у декларацію відомості про виграш на суму 1 939 868 гривень, на що звернув увагу екоактивіст Євген Істребін, та привітав депутата з неймовірним везінням на своїй сторінці у Фейсбук. 

    Цікаво, що гроші на рахунок депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм. Але, підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою – ці фірми мають однакові юридичні адреси і одних власників.

    Півроку тому Павлюк вже декларував подібні виграші в лотерею. Тоді сума склала 900 тисяч гривень.

    «Вік щасливого власника виграшу 28 років. Щастить молодим», – написав Істребін.

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    Також у розділі «доходи» нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії «Слуга народу» для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від ПриватБанку.

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    Крім того, Павлюк задекларував 7,9 млн грн готівкою і 107 425 грн на рахунку в ПриватБанку.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, що передбачає повернення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

    Теги: депутат гроші декларація лотерея партія Слуга народу Євген Істребін
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