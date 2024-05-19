Як отримати доплату до пенсії від ООН: роз’яснення

Доплати до пенсії для деяких категорій українців передбачені спеціальною програмою у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році

На додаткові виплати від ООН можуть розраховувати особи з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю

Деякі українські громадяни можуть отримувати доплату до пенсії від ООН. Про це пише видання «На пенсії».

Доплати до пенсії для деяких категорій українців передбачені спеціальною програмою у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році та закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 року №110.

Хто може отримати доплату до пенсії

На додаткові виплати від ООН можуть розраховувати:

особи з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю.

Водночас потрібно відповідати ще й таким критеріям:

Потенційний отримувач доплат не повинен отримувати пенсію понад 3250 гривень, адже допомога від ООН розраховується як різниця між цією сумою та розміром пенсії отримувача.

Отримувач має проживати на підконтрольній Україні території.

Людина не повинна отримувати інші виплати від міжнародних організацій (наприклад, від ООН або ЮНІСЕФ), або державні виплати (для ВПО, на закупівлю твердого палива в опалювальний сезон тощо).

Як отримати доплату до пенсії

Для отримання доплат до пенсії від ООН звертатися нікуди не потрібно. Такі доплати Пенсійний фонд призначає автоматично на основі наявних у базі даних. Доплати прийдуть на банківську картку чи Укрпошту, залежно від того, де пенсіонер отримує пенсію.

Для довідки, мінімальні розміри пенсій для людей із інвалідністю в Україні нині становлять:

2760 гривень – для людей із інвалідністю І групи;

2520 гривень – для людей із інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють;

2093 гривні – для людей із інвалідністю ІІ або ІІІ груп, які працюють.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453, який регулює врахування страхового стажу, набутого за кордоном, під час призначення пенсії.

До слова, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.