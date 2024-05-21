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Дефіцит кваліфікованих працівників у Німеччині загострюється: кого шукають роботодавці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дефіцит кваліфікованих працівників у Німеччині загострюється: кого шукають роботодавці
Німеччина відчуває брак робочої сили у низці секторів
фото із відкритих джерел

Фахівці Інституту німецької економіки переконані, що Німеччина перекриватиме дефіцит робочої сили завдяки кваліфікованим мігрантам

Дефіцит кваліфікованих працівників є нагальною проблемою, яка, ймовірно, різко загостриться в найближчі кілька років. Нове дослідження показує величезні економічні витрати, пов’язані з цим. Про це пише Merkur.de.

Німецькі компанії виробляють менше, ніж могли б, через нестачу кваліфікованих працівників і тому щороку втрачають мільярди євро доходів. Це один із головних результатів дослідження Інституту німецької економіки (IW), зазначають журналісти. На думку авторів, ця проблема, ймовірно, загостриться в найближчі роки.

«Наявний виробничий потенціал часто не використовується через брак працівників. Лише минулого року, за даними інституту, 570 тис. посад по всій країні не вдалося заповнити. Протягом наступних кількох років експерти очікують подальшого загострення нестачі кваліфікованих працівників і, як наслідок, зростання витрат. За даними IW, приблизно 74 млрд євро будуть втрачені вже до 2027 року» – йдеться у публікації.

Щоб протидіяти цьому та «зменшити розрив у навичках, перш за все потрібні висококваліфіковані іммігранти», зазначають фахівці Інституту німецької економіки. Згідно з дослідженням, ще одним варіантом, який вважається «особливо ефективним», є продовження трудового життя літніх працівників. Їх повинні підтримувати в роботі компанії «з відповідними пропозиціями». 

До затребуваних професій відносяться ті, які важливі для розвитку цифрових технологій й екологічної трансформації: ІТ-сектор, будівництво, енергетика. Їх значення зростатиме. Серед головних напрямків майбутнього: енергетичні технології, електротехніка, мехатроніка та техніка автоматизації, постачання та утилізація, планування та моніторинг будівництва, архітектура, інформатика, консалтинг та збут у сфері ІТ, мережеві технології, розробка програмного забезпечення та ІТ-адміністрування. Демографічні зміни до 2040 року призведуть до збільшення попиту на фахівців у галузях інформаційних та комунікаційних технологій.

Нагадаємо, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. 

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Теги: Німеччина будівництво українці робота праця архітектура біженці

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