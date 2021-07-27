Україна та ще чотири держави приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз ще на рік продовжив санкцій проти Росії за окупацію Криму

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя до 23 червня 2022 року

Україна та ще чотири європейські країни приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії ще на рік за окупацію Криму. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що раніше Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя до 23 червня 2022 року.

«Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його», – йдеться в повідомленні.

До слова, Путін та Лукашенко домовилися спільно протидіяти західним санкціям.

Зазначимо, у червні Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

Також у Держдепі пригрозили РФ новими санкціями

Раніше Європейська Рада доручила Боррелю готувати нові санкції проти Росії.