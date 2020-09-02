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    Економіка та фінанси

    Україна віддала $2,1 мільярда боргів за один день

    • Розсилка
    Україна віддала $2,1 мільярда боргів за один день

    До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько $1,6 млрд

    Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    Міністерство нагадує, що випуск ОВДП з погашенням в 2020 році на загальну номінальну вартість 1,78 млрд доларів був здійснений в 2015-16 роках з процентною ставкою 7,75% на рік.

    У 2017 році в рамках першої в історії активної операції з управління держборгом Мінфін викупив 0,42 млрд доларів єврооблігацій, однак в серпні 2020 року дорозмістив їх на 0,33 млрд доларів для завершення розрахунків з викупу на відкритому ринку ВВП-варантів.

    «До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів», - зазначає Мінфін.

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