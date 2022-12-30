Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році

Фонд держмайна вже анонсував перші приватизаційні та орендні аукціони на 2023 рік

Переможці аукціонів вже перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн

За результатами приватизаційних та орендних аукціонів Фонду державного майна України за 2022 рік переможці приватизаційних аукціонів запропонували за державні активи 2,2 млрд грн, з яких 1,7 млрд грн уже перераховані до держбюджету. Про це йдеться у звіті відомства.

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«Незважаючи на велику війну, вже за декілька місяців після її початку Фонд держмайна відновив приватизаційні та орендні аукціони. Український бізнес активно брав участь в торгах», – відзначили у Фонді держмайна.

Загалом за підсумками року Фонд держмайна успішно провів 193 приватизаційних аукціони.

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«У торгах змагалися 973 учасники. Крім того, у 2022 році орендарі державного майна перерахували до держбюджету 572 млн грн. Загалом у 2022 році Фонд держмайна успішно провів 1 193 орендних аукціони. В них взяли участь 1 562 підприємці», йдеться у повіломленні.

Крім того, Фонд держмайна вже анонсував перші приватизаційні та орендні аукціони на 2023 рік. Торги відбудуться 4 та 6 січня. Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень. Серед об’єктів приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазину та кавових апаратів.

Також бізнес може самостійно ініціювати приватизацію чи оренду держмайна. Як це зробити – дивіться за посиланням.

До слова, за інформацією Фонду держмайна, з початку повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об'єктів нерухомості. Це в 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893).

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У той же час Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах.

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