Україна ввійшла в новий рік з рекордними коштами на рахунках

Державне казначейство виконало усі подані платіжки за 2024 рік

Залишки на єдиному казначейському рахунку України склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн, що є рекордними показниками. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені», – поінформував глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за доповіддю Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

«Обговорили ритмічність надходжень міжнародної фінансової допомоги. Так, за 2024 рік Уряд залучив 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування, із яких третина ($12,6 млрд) – це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали Європейський Союз, Сполучені Штати, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено $9,3 млрд», – додав він.

Водночас глава уряду підкреслив, що Росія вперше починає платити за завдані Україні збитки. Зокрема, важливим досягненням 2024 року став перший транш, який забезпечать майбутні доходи від заморожених російських активів. Ідеться про $1 млрд від США через програму Світового банку, що є частиною ініціативи G7 загальним обсягом $50 млрд.

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